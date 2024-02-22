Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2024Folge 7vom 22.02.2024
46 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

In Texas gibt es einmal im Jahr „Barbecue XXL“: In Lockhart treffen sich die besten Gillmeister des Landes zum Barbecue-Festival. Und nur wenige Kilometer entfernt feiern die Amerikaner Schnitzel, Bratwurst und deutsches Bier: Das „Wurstfest“ ist eine Art Oktoberfest mitten in Texas, samt Dirndl und Lederhosen. Das K1 Magazin zeigt zwei der verrücktesten Volksfeste in den USA.

