USA früher und heute: Eine außergewöhnliche Zeitreise

Kabel EinsStaffel 2024Folge 8vom 29.02.2024
45 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12

Für die Sendereihe Inside USA machte sich Kabel Eins im Jahr 2006 auf die Suche nach außergewöhnlichen Amerikanern und ihren Geschichten: Vom deutschstämmigen Brauer bis zum uramerikanischen Stockcar-Rennfahrer. Jetzt - 18 Jahre später – haben wir uns auf Spurensuche begeben. Was ist aus ihnen und ihren Träumen geworden? Einige von ihnen konnten wir tatsächlich wiederfinden. Ihre Geschichten erzählen sie exklusiv im K1 Magazin.

