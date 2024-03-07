Wer zahlt am meisten Geld für‘s Gold? Juweliere und Altgoldhändler im Test!Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 9: Wer zahlt am meisten Geld für‘s Gold? Juweliere und Altgoldhändler im Test!
45 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12
Rund 60 Euro ist ein Gramm Gold momentan wert. Und mehr als neun Millionen Tonnen davon schlummern in deutschen Banktresoren, Schubladen und Schmuckkästchen. Jetzt kann es sich lohnen, ungetragenen Familienschmuck zu Geld zu machen! Doch wo und wie gibt es am meisten für’s Gold? Bei Juwelieren und Altgoldhändlern in der Innenstadt oder bei Online-Goldankäufern? K1 Magazin-Reporterin Marina Kornath macht den Test, und Schmuckgutachter Michael Harrer erklärt, worauf beim Goldverkauf zu achten ist.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins