Pizzeria Casa di Fiore: Kann das Restaurant dank Frank Rosin endlich aufblühen?
K1 Magazin
Folge 2: Pizzeria Casa di Fiore: Kann das Restaurant dank Frank Rosin endlich aufblühen?
44 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Das Wirtepaar Simona und Rosario di Fiore ist überfordert. Wenn sie gemeinsam in der Küche stehen, fliegen die Fetzen. Und trotz guter Pizza fließt nicht genug Geld in die Kasse. Dabei müssen die beiden einen Kredit von 40.000 Euro abbezahlen. Kann Frank Rosin helfen? Wir waren sieben Monate nach dem Rettungseinsatz des Sternekochs noch einmal in Franken.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
