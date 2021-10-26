K11 - Die neuen Fälle
Folge 54: Tödlicher Biss
23 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12
Tödlicher Biss: Ein Tierarzt wird mit einer rätselhaften Bisswunde am Hals tot aufgefunden. Wie es scheint, ein Unfall mit einer Giftschlange ...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
