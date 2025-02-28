K11 - Die neuen Fälle
Folge 13: Ein Drahtseilakt
23 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Millionenraub im Museum! Das Überwachungsvideo zeigt eine vermummte Person, die sich akrobatisch durch die Laserstrahlen im Ausstellungsraum schlängelt.
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen