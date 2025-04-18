K11 - Die neuen Fälle
Folge 8: Magic Marlon
23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Magic Marlon: Zauberer Magic Marlon ist der neue Star, der sich trotz schwerer Eisenketten aus jeder verschlossenen Kiste befreien kann. Doch diesmal ist irgendetwas schiefgegangen.
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
