K11 - Die neuen Fälle
Folge 18: Der Todbringer
23 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12
Der Todbringer: Die Wasserwacht fischt eine tote Meerjungfrau aus dem See. Das Opfer litt nach dem Tod ihrer Tochter unter Depressionen und ein Abschiedsbrief deutet auf Selbstmord hin.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen