K11 - Die neuen Fälle

Ich bin kein Mörder

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 06.04.2022
Ich bin kein Mörder

K11 - Die neuen Fälle

Folge 4: Ich bin kein Mörder

23 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12

Einem lebenslang Verurteilten gelingt die Flucht aus der JVA. Er soll vor sieben Jahren seine Frau aus Eifersucht ermordet haben. Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter vermuten, dass der Untergetauchte sich nun am damaligen Liebhaber seiner Frau rächen will. Als der Ex-Lover tatsächlich verschwindet, beginnt für die Ermittler ein Wettlauf gegen die Zeit ...

K11 - Die neuen Fälle
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

