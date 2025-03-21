Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Rendezvous mit dem Tod

SAT.1Staffel 3Folge 16vom 21.03.2025
Folge 16: Rendezvous mit dem Tod

23 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Rendezvous mit dem Tod: Eine an ALS erkrankte Frau wird tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Alles deutet auf einen Selbstmord hin, doch dann stoßen die Ermittler auf eine Serie ähnlicher Fälle.

