K11 - Die neuen Fälle
Folge 1: Fehlkauf bei Katalogfrau
23 Min.Ab 12
Fehlkauf bei Katalogfrau: Eine Thailänderin, bei der es sich um eine "Katalogfrau" handelt, liegt tot im Garten. Suizid? Doch ihre Mutter ist sich sicher: Es war Mord!
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
