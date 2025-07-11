K11 - Die neuen Fälle
Folge 69: Letzte Spur Bodycam
23 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
Letzte Spur Bodycam: Polizistenhasser entführen brutal zwei Bereitschaftspolizisten. Diese wollten einen illegalen Rave auflösen. Die letzte Spur ist die Bodycam der beiden Cops.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen