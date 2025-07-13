Kärntens schönste Adelssitze - Glanz und Pracht herrschaftlichen WohnensJetzt kostenlos streamen
Kärntens schönste Adelssitze
Folge 1: Kärntens schönste Adelssitze - Glanz und Pracht herrschaftlichen Wohnens
52 Min.Folge vom 13.07.2025
Die Dokumentation erkundet die prachtvollen Schlösser in Kärnten, die meist im 16. und 17. Jahrhundert erbaut wurden. Diese Schlösser, einst Symbole ständischer Unabhängigkeit, sind heute teils noch im Besitz der Erbauerfamilien, teils liebevoll restauriert. Der Film zeigt beeindruckende Adelssitze wie Schloss Velden, bekannt aus "Ein Schloß am Wörthersee", und Schloss Frauenstein. Die heutigen Besitzer führen durch die Prunkräume und erzählen von der Geschichte und der Herausforderung, diese Kulturdenkmäler zu erhalten. Bildquelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler
