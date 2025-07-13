Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kärntens schönste Adelssitze

Kärntens schönste Adelssitze - Glanz und Pracht herrschaftlichen Wohnens

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 13.07.2025
Kärntens schönste Adelssitze - Glanz und Pracht herrschaftlichen Wohnens

Kärntens schönste Adelssitze - Glanz und Pracht herrschaftlichen WohnensJetzt kostenlos streamen

Kärntens schönste Adelssitze

Folge 1: Kärntens schönste Adelssitze - Glanz und Pracht herrschaftlichen Wohnens

52 Min.Folge vom 13.07.2025

Die Dokumentation erkundet die prachtvollen Schlösser in Kärnten, die meist im 16. und 17. Jahrhundert erbaut wurden. Diese Schlösser, einst Symbole ständischer Unabhängigkeit, sind heute teils noch im Besitz der Erbauerfamilien, teils liebevoll restauriert. Der Film zeigt beeindruckende Adelssitze wie Schloss Velden, bekannt aus "Ein Schloß am Wörthersee", und Schloss Frauenstein. Die heutigen Besitzer führen durch die Prunkräume und erzählen von der Geschichte und der Herausforderung, diese Kulturdenkmäler zu erhalten. Bildquelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler

Kärntens schönste Adelssitze
ORF III
Kärntens schönste Adelssitze

Kärntens schönste Adelssitze

