Kärntens schönste Adelssitze
1 StaffelAb 0
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Kärntens schönste Adelssitze
Die Dokumentation erkundet die prachtvollen Schlösser in Kärnten, die meist im 16. und 17. Jahrhundert erbaut wurden. Diese Schlösser, einst Symbole ständischer Unabhängigkeit, sind heute teils noch im Besitz der Erbauerfamilien, teils liebevoll restauriert. Der Film zeigt beeindruckende Adelssitze wie Schloss Velden, bekannt aus "Ein Schloß am Wörthersee", und Schloss Frauenstein. Die heutigen Besitzer führen durch die Prunkräume und erzählen von der Geschichte und der Herausforderung, diese Kulturdenkmäler zu erhalten.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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