Kaisermühlen Blues (2/10): Bis dass der Tod Euch scheidetJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 3
Folge 12: Kaisermühlen Blues (2/10): Bis dass der Tod Euch scheidet
Mutter Schoitl sieht gar nicht gerne, dass ihr Sohn auf Freiers Füßen wandelt, noch dazu, wenn die Auserwählte ausgerechnet die Turecek ist. Gitti Schimek wird von Sohn August und Schwiegertochter Nancy besucht, die ihr mitteilen, dass jetzt raschest geheiratet werden muss. Das Kind eines Polizisten soll schließlich in ordentlichen Verhältnissen zur Welt kommen. Geordnete Verhältnisse verlangt auch Mama Schoitl bei ihrem Enkel Pepi, der mit Claudia schon seit einiger Zeit in „wilder“ Ehe zusammenlebt. Ganz für sich allein entscheiden auch Lena und Rene zu heiraten. So finden sich am selben Tag zur selben Zeit drei Brautpaare vor der Pfarrkirche in Kaisermühlen ein. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film
