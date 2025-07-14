Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helle Aufregung in Kaisermühlen. Eine Delegation aus Berlin ist mit Kudrnac unterwegs um Tafeln mit der Aufschrift: „Partnergemeinde von Kreuzberg“ aufzustellen. Als sich in den Streit der Bezirksräte Schoitl und Gneißer mit Kudrnac, der eigenmächtig gehandelt hat, „F“ Bezirksrat Vysloczil einmischt, kommt es zum Eklat. Joschi Täubler hat andere Probleme. Er versucht den Filialleiter der Bank davon zu überzeugen, dass er ein seriöser Geschäftsmann und ein Fitness-Center ein lukratives Geschäft ist. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film

