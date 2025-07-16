Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 3

Kaisermühlen Blues (7/10): Voll daneben

ORF2Staffel 1Folge 17vom 16.07.2025
Kaisermühlen Blues (7/10): Voll daneben

Kaisermühlen Blues (7/10): Voll danebenJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 3

Folge 17: Kaisermühlen Blues (7/10): Voll daneben

45 Min.Folge vom 16.07.2025

Die Bezirksräte Schoitl und Gneißer machen einen Karrieresprung. Gneißer wird Abgeordneter im Rathaus, Schoitl wird in die Wirtschaftskammer berufen. In ihren neuen Funktionen begleiten sie eine Delegation nach Budapest. Euphorisch reisen sie ab. Ein Schweizer Fernsehteam kommt nach Kaisermühlen, um eine Dokumentation über den Bezirk zu machen Raschen merken die Kaisermühlener, dass sie verunglimpft werden sollen. In Budapest fallen Schoitl und Gneißer zwei Prostituierten in die Hände, die sie betäuben und berauben. Bildquelle: ORF/MR Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 3
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 3

Kaisermühlen Blues Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen