Kaisermühlen Blues (5/10): Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben
Kaisermühlen Blues Staffel 3
Folge 15: Kaisermühlen Blues (5/10): Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben
In Gitti Schimeks Trafik ist eingebrochen worden. Dazu kommt aufgeregt Franzi der im Bus als Idiot beschimpft wurde und nicht mehr zur Arbeit fahren will. Schoitl ist froh, dass seine Mutter für einige Wochen auf Kur fährt und somit der ewige Streit wegen der Turecek Pause hat. Der Tod seines Hundes stürzt Kudrnac in eine schwere Krise, die dieser mittels Alkohol zu lösen versucht. Franzi bekommt einen Platz in einer Gemeinschaftswohnung für Behinderte und ist wieder glücklich. Wenig Grund zum glücklich sein hat Gitti. Sie erfährt, dass das Haus, in dem die Trafik untergebracht ist, abgerissen wird. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film
