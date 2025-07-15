Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 3

Kaisermühlen Blues (6/10): Fasching

ORF2Staffel 1Folge 16vom 15.07.2025
Kaisermühlen Blues (6/10): Fasching

Kaisermühlen Blues (6/10): FaschingJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 3

Folge 16: Kaisermühlen Blues (6/10): Fasching

44 Min.Folge vom 15.07.2025

Joschi Täubler ist verzweifelt weil sein Fitness-Center gar nicht läuft. Die Koziber findet einen Weg, ihn zu trösten. Verzweifelt ist auch Gneißer, der erfahren muss, dass seine Frau einen Liebhaber hat. Dass sein Nebenbuhler ein hohes Tier in der Partei und er von dessen Wohlwollen abhängig ist, setzt dem ganzen die Krone auf. Die Turecek setzt Schoitl zu, weil sie auf den Opernball gehen will – als Debütant. Ihr Auftritt schließlich wird für die Turecek gar nicht so wie sie es sich vorgestellt hat. Und auch der Maskenball im Schutzhaus, wo alle anderen Kaisermühlner Fasching feiern, ist heuer besonders lähmend. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film

