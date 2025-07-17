Kaisermühlen Blues (9/10): Freud und LeidJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 3
Folge 19: Kaisermühlen Blues (9/10): Freud und Leid
Auf Fürbitte der Turecek erhält Schoitl einen kleinen Posten in der Wirtschaftskammer. Aufregung im Hause Schimek: Die Eltern des Verlobten von Tochter Ines haben ihren Besuch angesagt. Bruder August schafft es, diesen zum Fiasko werden zu lassen. Kudrnac findet im Tierheim einen Hund, der seinem "Bezirksrat" aufs Haar gleicht. Gitti Schimek erfährt, dass sie eine neue Trafik bekommen soll und Joschi kann seinen Freund Sebesta nur schwer von der Idee ein Partnerinstitut zu eröffnen, überzeugen. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Walter Langer (Kudrnac) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film
