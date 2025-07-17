Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 20vom 17.07.2025
46 Min.Folge vom 17.07.2025

Trautmann macht Gitti einen Heiratsantrag. Sie bittet um Bedenkzeit. Gneißer passt Frau Vesely ab, um zu ihr privaten Kontakt zu finden. Sie weist ihn zurück. Helga und Wilma sind die ersten Kundinnen im Partnerinstitut von Joschi. In Ermangelung anderer Männer müssen er und Sebesta selbst herhalten. Das heimlich organisierte Geburtstagsfest wird für Gitti Schimek zur großen Überraschung. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Wolfgang Böck (Trautmann) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Roland Düringer (Joschi Täubler) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF

