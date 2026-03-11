Katharina Straßer - 50+ Jahre AustropopJetzt kostenlos streamen
Katharina Straßer - 50+ Jahre Austropop
Folge 1: Katharina Straßer - 50+ Jahre Austropop
65 Min.Folge vom 11.03.2026
Volksschauspielerin Katharina Straßer nimmt Sie mit auf eine schräge, persönliche Zeitreise durch den Austropop. Von "Fürstenfeld" über "Live Is Life" bis "Wie a Glock’n" – Klassiker treffen auf Katharinas Multitalent aus Musical, Kabarett, Theater und Chanson. Gemeinsam mit ihrer Band bringt sie die österreichische Popgeschichte von 1970 bis heute auf die Bühne – voller Schwung, Herz und unvergesslicher Melodien. Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Katharina Straßer - 50+ Jahre Austropop
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0