Folge 116: Katholischer Gottesdienst: "Pilger der Hoffnung"
Die Gemeinde feiert mit Bischof Alois Schwarz und Pater Stefan Obergfell OMI. "Mach dich auf den Weg zur Hoffnung", lautet die Einladung in die 13 ausgewählten "Kirchen der Hoffnung" der Diözese St. Pölten im Heiligen Jahr 2025. Die Basilika Maria Taferl ist eine davon. Zur "Hoffnungsmesse" in Maria Taferl begrüßt Bischof Alois Schwarz sowohl die Pilgerinnen und Pilger vor Ort als auch die große Fernsehgemeinde und alle, die sich suchend und hoffend auf den Weg machen. Im Gottesdienst erklingen die hoffnungsfrohen Melodien der "Frankenmarkter Messe" von Michael Haydn, eine "Missa brevis et solemnis in C-Dur", die erst 2018 in Oberösterreich aufgefunden wurde. Es singen die Chorgemeinschaft Emmersdorf und der Basilikachor Maria Taferl unter der Leitung von Florian Neulinger.
