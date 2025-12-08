Katholischer Gottesdienst zu Mariä Empfängnis aus dem Wiener StephansdomJetzt kostenlos streamen
Folge 132: Katholischer Gottesdienst zu Mariä Empfängnis aus dem Wiener Stephansdom
75 Min.
Folge vom 08.12.2025
Zum Feiertag Mariä Empfängnis überträgt ORF III live den katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom. Die Messe wird vom Wiener Domchor, dem Wiener Domorchester und von Domorganist Ernst Wally unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer zur Großen Credo-Messe von Wolfgang Amadé Mozart musikalisch gestaltet.
