Katholischer Gottesdienst: "Gott sorgt für alles"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 184: Katholischer Gottesdienst: "Gott sorgt für alles"
45 Min.Folge vom 19.07.2026
Die Gemeinde feiert mit Petrus Pilsinger, Abt des Stiftes Seitenstetten. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Chor "Cantores Dei" aus Allhartsberg unter der Leitung von Anita Auer und Florian Helperstorfer. Organistin ist Caroline Atschreiter. Gesungen werden Lieder aus dem Gesangbuch Gotteslob und neue geistliche Lieder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Katholischer Gottesdienst
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2