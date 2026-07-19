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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst: "Gott sorgt für alles"

ORF2Staffel 1Folge 184vom 19.07.2026
Katholischer Gottesdienst: "Gott sorgt für alles"

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Katholischer Gottesdienst

Folge 184: Katholischer Gottesdienst: "Gott sorgt für alles"

45 Min.Folge vom 19.07.2026

Die Gemeinde feiert mit Petrus Pilsinger, Abt des Stiftes Seitenstetten. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Chor "Cantores Dei" aus Allhartsberg unter der Leitung von Anita Auer und Florian Helperstorfer. Organistin ist Caroline Atschreiter. Gesungen werden Lieder aus dem Gesangbuch Gotteslob und neue geistliche Lieder.

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