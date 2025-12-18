Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Keks ist Kunst

Keks ist Kunst - Burgenländische Weihnachtsbäckerei

ORF2Staffel 1Folge 2vom 18.12.2025
Keks ist Kunst - Burgenländische Weihnachtsbäckerei

Keks ist Kunst - Burgenländische WeihnachtsbäckereiJetzt kostenlos streamen

Keks ist Kunst

Folge 2: Keks ist Kunst - Burgenländische Weihnachtsbäckerei

25 Min.Folge vom 18.12.2025

Jedes Jahr zu Weihnachten freut sich eine immer größer werdende Schar von Gourmets in Österreich auf die burgenländische Weihnachtsbäckerei. Ob in Innenstadtboutiquen in Wien oder bei Firmenweihnachtsfesten gilt das Päckchen kunstvoller, kleiner Backwaren als edelstes Geschenk. Kein Wunder, Backen zuhause ist aufwändig und zeitraubend. In der Wirtschaftswunderzeit ist diese höchst anspruchsvolle Heimarbeit in vielen Familien abhandengekommen. Im Burgenland hat diese Kunstform der Backminiaturen bei Bauern und Bäuerinnen sowie Konditoren und Konditorinnen in manchen Haushalten noch überlebt. Gestaltung: Peter Nagy Kamera: Hannes Drapal Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Keks ist Kunst
ORF2
Keks ist Kunst

Keks ist Kunst

Alle 1 Staffeln und Folgen