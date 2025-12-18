Keks ist Kunst - Burgenländische WeihnachtsbäckereiJetzt kostenlos streamen
Keks ist Kunst
Folge 2: Keks ist Kunst - Burgenländische Weihnachtsbäckerei
Jedes Jahr zu Weihnachten freut sich eine immer größer werdende Schar von Gourmets in Österreich auf die burgenländische Weihnachtsbäckerei. Ob in Innenstadtboutiquen in Wien oder bei Firmenweihnachtsfesten gilt das Päckchen kunstvoller, kleiner Backwaren als edelstes Geschenk. Kein Wunder, Backen zuhause ist aufwändig und zeitraubend. In der Wirtschaftswunderzeit ist diese höchst anspruchsvolle Heimarbeit in vielen Familien abhandengekommen. Im Burgenland hat diese Kunstform der Backminiaturen bei Bauern und Bäuerinnen sowie Konditoren und Konditorinnen in manchen Haushalten noch überlebt. Gestaltung: Peter Nagy Kamera: Hannes Drapal Bildquelle: ORF
