Key & Peele
Folge 1: Pilotfolge
21 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
In dieser Episode versuchen Jordan Peele und Keegan-Michael Key, ein verbotenes Wort über ihre Ehefrauen zu sagen. Zudem gewöhnt Lil Wayne sich an das Leben hinter Gittern und Präsident Obama drückt seine wahren Gefühle aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Key & Peele
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-5: Comedy Central Germany