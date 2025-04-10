KI-Innovationen und TrendsJetzt kostenlos streamen
KI-Innovationen und Trends
Folge 1: KI-Innovationen und Trends
55 Min.Folge vom 10.04.2025
Künstliche Intelligenz verändert die Medienwelt - und wir bei ProSiebenSat.1 PULS 4 sind mittendrin. Erfahre exklusiv, welche innovativen KI-Anwendungen wir bereits im Einsatz haben und welche neuen Möglichkeiten sich dadurch auch für Deine Markenkommunikation eröffnen. Dafür haben wir Kai Prohaska und Franziska Wermuth, unsere führenden KI-Expert:innen aus Deutschland zu Gast. Ergänzend dazu präsentieren unsere lokalen Expert:innen wie Künstliche Intelligenz Deine Kampagnen unterstützen, Prozesse vereinfachen und für noch mehr Effizienz und Relevanz sorgen kann.
KI-Innovationen und Trends
Genre:Wissenschaft
Produktion:at, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4