Joyn PartnersStaffel 1Folge 1vom 10.04.2025
KI-Innovationen und Trends

55 Min.Folge vom 10.04.2025

Künstliche Intelligenz verändert die Medienwelt - und wir bei ProSiebenSat.1 PULS 4 sind mittendrin. Erfahre exklusiv, welche innovativen KI-Anwendungen wir bereits im Einsatz haben und welche neuen Möglichkeiten sich dadurch auch für Deine Markenkommunikation eröffnen. Dafür haben wir Kai Prohaska und Franziska Wermuth, unsere führenden KI-Expert:innen aus Deutschland zu Gast. Ergänzend dazu präsentieren unsere lokalen Expert:innen wie Künstliche Intelligenz Deine Kampagnen unterstützen, Prozesse vereinfachen und für noch mehr Effizienz und Relevanz sorgen kann.

Joyn Partners
