KI-Innovationen und Trends
1 StaffelAb 0
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KI-Innovationen und Trends
Künstliche Intelligenz verändert die Medienwelt - und wir bei ProSiebenSat.1 PULS 4 sind mittendrin. Erfahre exklusiv, welche innovativen KI-Anwendungen wir bereits im Einsatz haben und welche neuen Möglichkeiten sich dadurch auch für Deine Markenkommunikation eröffnen. Dafür haben wir Kai Prohaska und Franziska Wermuth, unsere führenden KI-Expert:innen aus Deutschland zu Gast. Ergänzend dazu präsentieren unsere lokalen Expert:innen wie Künstliche Intelligenz Deine Kampagnen unterstützen, Prozesse vereinfachen und für noch mehr Effizienz und Relevanz sorgen kann.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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