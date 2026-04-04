KiDS CLUB vom 04.04.2026Jetzt kostenlos streamen
KiDS CLUB
Folge 1: KiDS CLUB vom 04.04.2026
Willkommen im KiDS CLUB - dem neuen Treffpunkt für neugierige Kinder bei ORF KiDS. Gemeinsam mit dem wissbegierigen Maskottchen Fuchsi gehen junge Zuschauerinnen und Zuschauer jede Woche auf eine spannende Entdeckungsreise voller Wissen, Spaß und Abenteuer. Der CLUB bietet abwechslungsreiche Rubriken wie Apps, Freizeit, Kochen, Basteln, Film, Spiele und Lesen mit vielen Tipps für junge Entdecker. Zwischen den Beiträgen sorgt Fuchsi mit Spielen, Experimenten, Rätseln und Geschichten für Überraschungen und lädt gemeinsam mit seinem Stofftier-Freund Schnuffl Kinder zum Mitmachen ein. Der ORF KiDS CLUB verbindet Unterhaltung mit Neugier, Kreativität und Entdeckergeist. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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