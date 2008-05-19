Kieling - Expeditionen zu den Letzten ihrer Art
Auch in Teil 2 zieht es den Tierfilmer und Abenteurer Andreas Kieling wieder in exotische Länder: Diesmal sucht er die Letzten ihrer Art in Indonesien, Kanada und Ruanda. Kaum ein anderes Tier erinnert mehr an einen Drachen als der Komodo-Waran. Über 3 Meter Länge erreicht diese urzeitlich anmutende Riesenechse. Nur auf Komodo und den umliegenden kleinen Inseln kommen diese Drachen heute noch vor. Doch obwohl der Gigant kaum zu übersehen ist, wurde er erst im Jahr 1909 von einem holländischen Offizier auf der Insel Komodo entdeckt. Aufmerksam wurde er auf das Reptil durch Horrorgeschichten von Menschen fressenden Ungeheuer, die sich Einheimische auf einigen Sunda-Inseln erzählten. Tatsächlich gibt es hin und wieder Todesfälle, auch wenn Menschen eigentlich nicht zu der Beute der Warane zählen. Bereits ein Biss kann zum Tod führen, denn der Speichel der Monsterechsen ist hochinfektiös. Auf die gleiche Weise verenden auch die Beutetiere: Ziegen, Schweine, Hirsche und sogar Büffel. Abseits der üblichen Touristenpfade sucht Andreas Kieling die Begegnung mit der gefähr-lichen Echse. Ob an den weiten einsamen Stränden oder dem dichten Dschungel: Er wird all seinen Mut und Spürsinn aufbringen, um den gewaltigen Komodo-Waranen nahe zu kommen.
