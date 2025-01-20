Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki Kogelnik

Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki Kogelnik

ORF2Staffel 1Folge 1vom 20.01.2025
Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki Kogelnik

Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki KogelnikJetzt kostenlos streamen

Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki Kogelnik

Folge 1: Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki Kogelnik

45 Min.Folge vom 20.01.2025

Kiki Kogelnik war eine der avanciertesten österreichischen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre Ideen, geboren in den 60er und 70er Jahren waren Kinder dieser Zeit und ihr gleichzeitig weit voraus. Kiki Kogelnik, geboren 1935 in Kärnten, gestorben 1997 in New York war Zeit ihres Lebens eine Wandlerin zwischen den Welten, ihrem Kärntner Heimatorten, ihrer Wiener und New Yorker Wahlheimat. Sie hat viel von dem vorweggenommen, was heute für Künstler Status quo ist: auf der ganzen Welt zu Hause zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki Kogelnik
ORF2
Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki Kogelnik

Kikis Kosmos - Die Kunst der Kiki Kogelnik

Alle 1 Staffeln und Folgen