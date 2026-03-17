Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 1: Junge Liebe
40 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Am 13. September 2006 wird in Newport Beach die brutal zugerichtete Leiche einer Frau im Wasser entdeckt. Ihre Identität lässt sich nur über die Seriennummern ihrer Brustimplantate klären: Es ist die 56-jährige Barbara Mullenix. Blutspuren führen die Ermittler zu Barbaras damals 17-jähriger Tochter Rachel und deren Freund Ian Allen. Hatte das junge Paar einen kaltblütigen Mord geplant?
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited