Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 5: Falsche Freunde
41 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Melanie Ray und Chandler Clark aus Indiana verliebten sich 2007 im Gefängnis. Nach ihrer Entlassung planten sie 2011, den gutmütigen Andre Dupuis in Chester County, Pennsylvania, zu töten, um mit seinem Auto vor Bewährungsauflagen zu fliehen. Als am 7. August 2011 Dupuis' Leiche entdeckt wird, offenbart sich das erschütternde Ausmaß der Skrupellosigkeit des flüchtigen Paares.
Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-5, Season 13-15: Universal Studios Limited