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Killer Couples: Mörderische Paare

Die Schwarze Witwe

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 9vom 14.04.2026
Die Schwarze Witwe

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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 9: Die Schwarze Witwe

40 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Am 18. März 1998 wird der renommierte Polizist Joel Shanbrom mit drei Schüssen auf seiner eigenen Couch hingerichtet aufgefunden. Seine Frau behauptet, sie habe sich mit dem vierjährigen Sohn während des vermeintlichen Angriffs im Bad verschanzt. Doch Zweifel wachsen, als sie kurz nach seinem Tod die Lebensversicherung einlöst und bald darauf erneut heiratet. Für die Ermittler verdichtet sich das Bild einer inszenierten Tat, hinter der ein kalt kalkulierendes Motiv stehen könnte.

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