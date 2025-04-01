Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 1: Mord an Thanksgiving
41 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
Am 22. November 2018 verschwindet Kelsey Berreth spurlos von ihrem Wohnort in Colorado. Das Handy der jungen Mutter wird zuletzt in Idaho geortet und die Beamten gehen davon aus, dass sie ihre Familie freiwillig verlassen hat. Als jedoch Blutspuren in Kelseys Badezimmer gefunden werden, gerät ihr Verlobter Patrick unter Verdacht. Denn der Mann hatte regelmäßig Kontakt mit einer Frau, die in Idaho lebt ...
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited