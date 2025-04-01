Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

Mord an Thanksgiving

SAT.1 GOLDStaffel 14Folge 1vom 01.04.2025
Mord an Thanksgiving

Folge 1: Mord an Thanksgiving

41 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Am 22. November 2018 verschwindet Kelsey Berreth spurlos von ihrem Wohnort in Colorado. Das Handy der jungen Mutter wird zuletzt in Idaho geortet und die Beamten gehen davon aus, dass sie ihre Familie freiwillig verlassen hat. Als jedoch Blutspuren in Kelseys Badezimmer gefunden werden, gerät ihr Verlobter Patrick unter Verdacht. Denn der Mann hatte regelmäßig Kontakt mit einer Frau, die in Idaho lebt ...

