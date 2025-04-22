Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 14Folge 7vom 22.04.2025
41 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

In Mount Vernon, Kentucky, erschüttert ein grausamer Doppelmord die Gemeinschaft: Als die 16-jährige Brooklyn Reynolds am Morgen des 8. Juni 2017 den Notruf wählt, klingt sie verzweifelt - sie hat ihre Mutter und ihren Stiefvater tot im Schlafzimmer gefunden. Als die Polizei jedoch tiefer ins Familienleben eintaucht, kommen dunkle Geheimnisse ans Licht, die zeigen, wie zwei junge Menschen alles aufs Spiel setzen, um zusammen zu sein ...

