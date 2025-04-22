Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 8: Verrückt vor Liebe
40 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Als Rhonda Oakley brutal ermordet in ihrem Keller gefunden wird, fehlt von ihrer 15-jährigen Stieftochter Jenna und dem Familienauto jede Spur. Die Ermittlungen führen die Polizei zu einer verbotenen Romanze, die schnell zur Hauptspur wird. Hinweise und Überwachungsaufnahmen zeichnen ein verstörendes Bild der Ereignisse. Doch als die Flüchtigen gefasst werden, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung - und die Wahrheit über Rhondas Tod kommt ans Licht.
Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-5, Season 13-15: Universal Studios Limited