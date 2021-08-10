Folge vom 10.08.2021
Ein Truck für GewinnerJetzt kostenlos streamen
King of Trucks
Folge vom 10.08.2021: Ein Truck für Gewinner
45 Min.Folge vom 10.08.2021Ab 12
Marco Barkanowitz und sein Team möbeln in der Werkstatt einen Volvo VNL 780 auf. Der Highway-Koloss erstrahlt bereits in den original „Over the Top“-Farben. Die Polster in der Fahrerkabine werden in Chesterfield-Optik aufgearbeitet und während seine Mitarbeiter den Lkw in der Werkstatt amtlich aufhübschen, heckt der Firmenboss weitere Ideen aus. Sylvester Stallone bereitete sich in dem Filmklassiker im Führerhaus seines Lasters auf die Weltmeisterschaft im Armdrücken vor. So ein Trainingsgerät möchte der „King of Trucks“ auch in den Volvo VNL 780 einbauen.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.