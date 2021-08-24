Zwischen Höhenflug und BruchlandungJetzt kostenlos streamen
King of Trucks
Folge vom 24.08.2021: Zwischen Höhenflug und Bruchlandung
44 Min.Folge vom 24.08.2021Ab 12
Marco Barkanowitz fungiert in Schwäbisch Hall als Vermittler zwischen einem Oldtimer-Sammler und einem Lkw-Besitzer. Sollten sich beide Parteien bei den Verhandlungen einig werden, springt für den „King of Trucks“ mit dem Umbau eines Freightliners XL ...
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.