Kiss Bang Love

ProSiebenStaffel 2Folge 1
Folge 1: Janine

52 Min.Ab 12

Heute küsst Janine (26) aus Kulmbach. Die gelernte Einzelhandelskauffrau beschreibt sich selbst als sehr schüchtern, chaotisch und hoffnungslos romantisch. Zwölf Männer - jeder küsst anders. Janine muss sich mit verbundenen Augen ausschließlich auf ihre Lippen, ihren Geruchssinn und auf ihr Gefühl verlassen. War es sinnlich, lustvoll, anregend oder das genaue Gegenteil? Die fünf besten Küsser kommen in die zweite Runde. Hier wird wieder geknutscht - ohne Augenbinde.

ProSieben
