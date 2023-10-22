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Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Happy Birthday, Kitchen!

HGTVFolge vom 22.10.2023
Happy Birthday, Kitchen!

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Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Folge vom 22.10.2023: Happy Birthday, Kitchen!

44 Min.Folge vom 22.10.2023

Ben und Carice ziehen mit ihren drei Kindern nach Sussex. Da Ben Berufssoldat ist, wird er immer wieder an unterschiedlichen Standorten stationiert – doch nachdem die Familie ein traumhaftes altes Haus geerbt hat, möchten sie sesshaft werden und ein richtiges Zuhause haben. Die neue Küche verlegen sie in den ehemaligen Salon am anderen Ende des Hauses und bitten das deVOL-Team um das passende Design, das hell und einladend sein soll. Außerdem freuen sie sich auf zwei Kühl- und Vorratsschränke, einen traditionellen Butcherblock und eine Holzarbeitsplatte.

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