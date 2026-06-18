Klaus Eckel: Ich werde das Gefühl nicht losJetzt kostenlos streamen
Klaus Eckel: Ich werde das Gefühl nicht los
Folge vom 18.06.2026: Klaus Eckel: Ich werde das Gefühl nicht los
68 Min.Folge vom 18.06.2026
Wenn Selbstzweifel auf Humor treffen: Klaus Eckel enthüllt die komischen Seiten unserer Alltagsmacken. Mit viel Selbstironie und Wortwitz beschäftigt sich Klaus Eckel in seinem Programm mit den großen und kleinen Fragen des Lebens. Zwischen Social Media, Familiengefühlen und Alltagsmomenten entsteht ein rasantes Pointenfeuerwerk über Zweifel, Sehnsüchte und moderne Lebenswelten. Bildquelle: ORF/Agentur die-zentrale./Ernesto Gelles/Johannes Zinner
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