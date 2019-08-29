Kleine Hunde - Großes Chaos
Folge 1: Folge 1
46 Min.Folge vom 29.08.2019
In der ersten Ausgabe besuchen Jochen Bendel und Kate Kitchenham Welpenbesitzerin Celine Bachmann. Der 18 Wochen alte Chihuahua Bruno bringt Unruhe in ihr Leben, denn Bruno knabbert alles an, macht die Nacht zum Tag und verträgt sich nicht wirklich mit der Hündin der Mutter. Ein Fall für Kate Kitchenham: Die erfahrene Hundetrainerin weiß genau, wie sie dem kleinen Wirbelwind Manieren beibringt ...
