Kleine Hunde - Großes Chaos
Folge 5: Folge 5
45 Min.Folge vom 26.09.2019
Diese fünf Welpen sind in dieser Folge unsere Stars: Akita-Ino-Welpe Mochi, Labrador Merlin, Mischling Luke aus dem Tierschutz, Rettungshund-Azubi Tayo und Chihuahua Bruno. Für den niedlichen Wirbelwind Bruno geht es heute zu einem Schnupperkurs in die Hundeschule. Darüber hinaus steht ein Besuch in einem Café an. Wird der sieben Monate alte Welpe die verschiedenen Reize aushalten?
Genre:Entertainment
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold