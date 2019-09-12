Kleine Hunde - Großes Chaos
Folge 3: Folge 3
46 Min.Folge vom 12.09.2019Ab 12
Die französische Bulldogge Franky hat im schönen Sauerland ein tolles Zuhause gefunden. Zu ihren neuen Mitbewohnern gehören auch zwei Katzen. Wird sich Franky mit den zwei Samtpfoten verstehen? Hundetrainer Jochen Bendel gibt Starthilfe. Tayo, der Rettungshund-Azubi muss ganz andere tierische Begegnungen meistern. In einem Besuch im Park lernt er echte Wildtiere kennen und es gilt: Jagen verboten! Ob das gut geht?
Kleine Hunde - Großes Chaos
Genre:Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold