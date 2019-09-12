Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 12.09.2019
46 Min.Folge vom 12.09.2019Ab 12

Die französische Bulldogge Franky hat im schönen Sauerland ein tolles Zuhause gefunden. Zu ihren neuen Mitbewohnern gehören auch zwei Katzen. Wird sich Franky mit den zwei Samtpfoten verstehen? Hundetrainer Jochen Bendel gibt Starthilfe. Tayo, der Rettungshund-Azubi muss ganz andere tierische Begegnungen meistern. In einem Besuch im Park lernt er echte Wildtiere kennen und es gilt: Jagen verboten! Ob das gut geht?

