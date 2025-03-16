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Kleinwalsertal - Die schönste Sackgasse der Welt

Kleinwalsertal - Die schönste Sackgasse der Welt

ORF2Staffel 1Folge 1vom 16.03.2025
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Kleinwalsertal - Die schönste Sackgasse der Welt

Folge 1: Kleinwalsertal - Die schönste Sackgasse der Welt

44 Min.Folge vom 16.03.2025

Sie bezeichnen ihr Tal als "schönste Sackgasse der Welt" und deuten damit an, dass sie in einem Spannungsfeld leben: Die Bewohner des Kleinwalsertales sind Österreicher, können ihr Mutterland aber nur über Deutschland erreichen. Sie leben vom Tourismus, wollen aber die Natur als wichtigste Ressource erhalten. Sie berufen sich auf eine Besiedelung vor 750 Jahren, stammen aber aus 47 verschiedenen Nationen. Porträt eines Tals auf der Suche nach einer (neuen) Identität.

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