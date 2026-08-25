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Klischee Olé

Mann vs. Frau

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 25.08.2026
Mann vs. Frau

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Klischee Olé

Folge 1: Mann vs. Frau

53 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

Männer trinken Bier, fahren auf alles ab, was Räder oder eine Fernbedienung hat, und reden über Gefühle so gern wie über Diäten - nämlich gar nicht. Und Frauen? Die lieben angeblich Schuhe, reden stundenlang über "eh nix" und können multitasken. Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter diesen Rollenbildern? Anna Strigl stellt klassische Geschlechterklischees auf die Probe und zeigt, dass Menschen oft weit mehr sind als die Kategorien, in die sie gesteckt werden.

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