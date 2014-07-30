Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Episode 10

PULS 4Staffel 3Folge 10vom 30.07.2014
Episode 10

Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Folge 10: Episode 10

23 Min.Folge vom 30.07.2014Ab 12

Schon den Drang verspürt, den schönen Fremden in der U-Bahn abzuknutschen oder dem quengelnden Gör der Freundin ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten? In "Knallerfrauen" gibt Martina Hill diesen Bedürfnissen nach und tut, wonach ihr der Sinn steht - hemmungslos und unangepasst.

