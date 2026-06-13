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Königliche Gärten

ORF2Staffel 1Folge 2vom 13.06.2026
Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

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Königliche Gärten

Folge 2: Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

52 Min.Folge vom 13.06.2026

Der Schlossgarten Schönbrunn - einst kaiserliches Jagdrevier, heute Weltkulturerbe. Barocke Visionen, höfische Repräsentation und botanische Vielfalt prägen diesen unverwechselbaren Ort in Wien. Hinter prachtvollen Alleen und kunstvollen Ornamenten eröffnet sich ein Ort voller Geschichten: Pflanzensammlungen, musikalische Darbietungen und private kaiserliche Rückzugsräume machten den Schönbrunner Garten zu einem Schauplatz imperialer Selbstdarstellung. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler Film

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